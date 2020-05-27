РИАМО - 27 мая. Сотрудники медорганизаций и волонтеры более 6,5 тысяч раз бесплатно оставляли свои авто на парковках столицы, такая возможность появилась у медработников, борющихся с коронавирусом, 13 апреля, а у волонтеров – 3 мая, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
Он добавил, что медработники и волонтеры ежедневно помогают людям и находятся на передовой. В департаменте им обеспечили бесплатную парковку на всех улицах столицы.
В случае возникновения вопросов, связанных с бесплатной парковкой для медиков, следует обращаться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по номеру: +7 (495) 870-72-95.
Чтобы волонтер мог бесплатно воспользоваться уличными парковками и парковками со шлагбаумом, ему нужно обратиться в волонтерскую организацию, в которой он зарегистрирован - в ГБУ «Мосволонтер» по номеру телефона: 8(999) 898-16-18 или ГБУ «Моя Карьера» по номеру телефона: 8(495)870-44-44.
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27 МАЯ
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