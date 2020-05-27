РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Медики в подмосковном Красногорске разместили в группе Красногорской горбольницы №2 в соцсети «ВКонтакте» видеоролик о буднях сотрудников детского инфекционного отделения, в котором проходят лечение пациенты с коронавирусом.

«Будни детского инфекционного отделения. Это наша работа и мы никогда не отчаиваемся!» - говорится в описании к ролику.

На видео показаны кадры работы медиков в «противочумных» костюмах, их общение с пациентами в инфекционных боксах. Есть также шуточные фотографии, посвященные облачению в защитную экипировку. Правильно надевать средства индивидуальной защиты для работы с инфицированными пациентами медработников обучают на специальных курсах.

Видеоряд сопровождается песней «Знаешь, так хочется жить» группы «Рождество».

По словам главного врача Красногорской городской больницы №2 Владимира Винокурова, в настоящий момент в детском инфекционном отделении проходят лечение 15 детей. За время работы отделения с пациентами с коронавирусом около 100 ребят прошли курс лечения и выписались.

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27 МАЯ

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