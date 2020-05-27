РИАМО - 27 мая. Информацию о мероприятиях по борьбе с борщевиком в этом году в Подмосковье разместили на публичном портале Региональной геоинформационной системы Московской области (РГИС), говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На портал можно попасть по ссылке, там есть раздел «Участки борьбы с борщевиком Сосновского», который содержит информацию о территориях, где запланировано проведение мероприятий по уничтожению борщевика в 2020 году.

«Участки, где планируется проведение работ, различаются по цветам в зависимости от формы собственности (муниципальная, не разграниченная, частная, федеральная, государственная)», - говорится в сообщении.

Кроме того, доступна информация о ведомстве, ответственном за уничтожение борщевика, по каждому участку, а также форме собственности и категории земель, приоритете истребления и дате начала обработок.