РИАМО - 27 мая. Менее чем за два месяца в столичный центр занятости населения «Моя работа» горожане подали свыше 200 тысяч заявок на получение пособия по безработице, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«С 1 апреля в центр занятости населения поступило более 200 тысяч заявлений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с 1 по 24 мая москвичи подали 80 483 заявки на признание их безработными.

Для получения статуса безработного москвичи могут подать заявку на сайте центра занятости «Моя работа», а также через портал mos.ru.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что в период «вирусного» кризиса город старается помогать москвичам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и потеряли работу. Например, жителям доступны курсы переквалификации.

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27 МАЯ

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