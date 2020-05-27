РИАМО - 27 мая. В мае стартовали дорожно-ремонтные работы сразу в нескольких крупных населенных пунктах Одинцовского городского округа — Голицыне, Звенигороде, Супоневе, Немчиновке, Горках-2 и Одинцове, ремонт перешел в активную фазу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава округа Андрей Иванов отметил, что в течение ближайших месяцев подрядным организациям предстоит выполнить значительный объем работ.

«Одно из первых мест, где стартовали дорожно-ремонтные работы – улица Говорова. Подрядчик демонтирует старую тротуарную плитку, готовит основание под укладку асфальта. Только в этой точке предстоит отремонтировать более 2 тысяч квадратных метров тротуара, установить 1080 погонных метров садового и 1240 погонных метров дорожного бордюрного камня», — сказал Иванов.

Он добавил, что общая площадь ремонта проезжей части на Говорова превысит 8,2 тысячи квадратных метров.

Затем дорожные работы в городе Одинцово переместятся на Красногорское шоссе и улицу Маршала Жукова, отметил Иванов.

Всего в Одинцове за лето будет отремонтировано 5027 квадратных метров тротуаров. Дорожно-ремонтные работы в городском округе должны быть завершены до конца августа.