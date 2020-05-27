РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. В подмосковном Подольске иномарка врезалась в «Газель», снесла дорожный знак и помяла ограждение, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

«В среду утром (27 мая - ред.) в Подольске на улице Рабочая Mitsubishi Outlander в результате выезда на встречную полосу для движения врезался в «Газель», снес дорожный знак и помял ограждение. Пострадавших нет», - сказала сотрудница.

По словам очевидцев, в это время дорога была мокрой.