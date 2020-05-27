РИАМО - 27 мая. Трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора торгового цента в Солнечногорске, арестовали, решение в отношении двух других подозреваемых отложено судом до 28 мая, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Летом прошлого года в поселке Поварово городского округа Солнечногорск неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда последний заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте.

«По «горячим следам» удалось установить и задержать сожительницу потерпевшего. Ей было предъявлено обвинение в организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Также следствием была установлена ее причастность к организации разбойного нападения на потерпевшего, совершенного в 2017 году. Трое мужчин, совершивших указанное преступление были задержаны», - говорится в сообщении.

При отработке контактов обвиняемой и ее сына, телефонных разговоров и другой, имеющей важность для следствия информации, был установлен круг подозреваемых, в который вошли пять мужчин в возрасте от 32 до 44 лет.

Во время проведенных обысков, в домах подозреваемых нашли орудие преступления – пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места происшествия, а также иные вещественные доказательства.

Расследование уголовного дела продолжается.