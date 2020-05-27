РИАМО - 27 мая. В подмосковных Люберцах обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранами брюшной полости, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, инцидент произошел в Люберцах, в квартире, расположенной на Октябрьском проспекте.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области знакомый потерпевшего 1986 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртного, в ссоре.

26 мая по данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан.