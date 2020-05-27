РИАМО - 27 мая. Социальные работники и волонтеры осуществили уже свыше 400 тысяч добрых дел для самоизолированных москвичей, в этой работе ежедневно принимают участие около 11 тысяч человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«Помощь людям старшего возраста и москвичам с хроническими заболеваниями оказывают соцработники центров социального обслуживания вместе с волонтерами. Вместе с началом пандемии они выполнили уже более 400 тысяч добрых дел», - сказал собеседник агентства.

По его словам, необходимую помощь горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями ежедневно оказывают около 9,5 тысяч социальных работников и 1,5 тысячи волонтеров, которые являются участниками проекта «Мой социальный помощник».

Москвичам, находящимся в самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом, привозят продукты и лекарства на дом, помогают решать бытовые вопросы. Также волонтеры выгуливают домашних животных.

«Денежные выплаты в размере 4 тысяч рублей получили более 1,85 миллиона москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями», - уточнил представитель пресс-службы.

Материальная помощь предусмотрена в качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов во время пандемии.

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27 МАЯ

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