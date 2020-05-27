РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Более 27 тысяч человек пользуются услугами библиотек в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Количество пользователей библиотек – 27 414 человек. МУК «Красногорская централизованная библиотечная система» располагает универсальным книжным фондом - 329 838 экземпляров, книговыдача ежегодно составляет свыше 500 000 экземпляров. Посещаемость библиотек городского округа Красногорск за 2019 год составила 223 600 человек», - говорится в сообщении.

В библиотеках горокруга проводится почти 3000 мероприятия ежегодно, их посещают свыше 70 000 человек.

«В МУК «КЦБС» разработана и внедрена программа по работе библиотек АБИС «Book-info», которая является интеллектуальной собственностью МУК «КЦБС». Библиотеки МУК «КЦБС» работают в рамках национальной программы поддержки и развития чтения и занимают 2 место в Московской области среди библиотек», - заключается в материале.