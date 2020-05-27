РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Генподрядчик планирует увеличить количество строителей до 150 человек для входа в график по возведению новой школы на Бородинском бульваре в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник участка строительства Дмитрий Чебраков.

В микрорайоне Кутузово Подольска в настоящее время возводится новая школа на Бородинском бульваре, 9. Она будет рассчитана на 1100 мест и будет завершена в 1 квартале 2021 года. Генподрядчиком является компания ООО «Стройарсенал». В настоящее время на объекте строители приступили к возведению 1 и 2 этажей образовательного учреждения.

«В данный момент идет возведение железно-бетонного каркаса. По устройству гидроизоляции работы завершены на 90%. Есть небольшое отставание от графика, но мы его наверстаем благодаря увеличению количества задействованных человек. Сейчас на стройплощадке трудятся около 80 строителей, а в течение 1-2 месяцев их количество будет увеличено до 150 человек», - сказал Чебраков.

Он отметил, что рабочие трудятся в 1 смену и соблюдают закон «О тишине». Также на объекте соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора, измеряется температура и многое другое.