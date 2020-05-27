РИАМО - 27 мая. В мае в период спаривания агрессивность гадюк возрастает, поэтому жителям Подмосковья необходимо быть крайне внимательными, и при встрече со змеями не раздражать, и не трогать их, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В народе «свадебный день» называется Змеевик и приходится на 30 мая по старому стилю и на 12 июня по новому, но во многих областях России, в том числе и в Подмосковье, это происходит раньше, уже с середины мая.

«В это время змеи, обычно избегающие человека, раздражены, легковозбудимы, могут проявлять повышенную агрессивность и даже нападать первыми», — говорится в сообщении.

Биологи рекомендуют при встрече с одиночной особью или с клубком обойти это место стороной, не раздражая змей.

Гадюка обыкновенная распространена практически по всему Подмосковью, более обычна в ее северной половине. В последние годы отмечена в округах Егорьевск, Зарайск, Клин, Луховицы, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, а также в Богородском, Сергиево-Посадском, Серпуховском, Можайском и Талдомском округах.

Как правило, эта змея населяет смешанные леса с полянами, болотами и зарастающими гарями, берега водоемов.