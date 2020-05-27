РИАМО - 27 мая. В рамках акции «Добрые бейджи» волонтеры-фотографы сделали свыше 500 бейджей с фотографиями медиков, чтобы пациенты могли видеть улыбающиеся лица врачей, помимо фото на бейдже указан QR-код, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Одна из участниц проекта – студентка РАНХиГС Лиза Даринская – занимается фотографией около пяти лет. Узнав, что ее талант может помочь врачам, девушка сразу же позвонила организаторам.

«Врачи улыбались, глядя на то, как я с непривычки передвигаюсь в защитном костюме. Хоть и была заметна их сильная усталость, они очень радовались фотосессии, с удовольствием принимали участие в процессе. Несмотря ни на что, медики сохраняют невероятный оптимизм», – сказала участница.

На бейдже, помимо фото, указан QR-код, который ведет в чат-бот. Там каждый пользователь может поблагодарить медработников, которые ведут борьбу с коронавирусом. 28 мая в рамках проекта столичная молодежь запускает чат-бот @doctor_cyberbot, благодаря которому каждый сможет сказать «спасибо» сотрудникам московских больниц и поддержать пациентов.

14 июня организаторы разместят в Москве арт-объекты – сердце для открыток с пожеланиями и брендированное зеркало - где жители города смогут оставить пожелания медработникам и выразить свою благодарность. Трансляция добрых слов в поддержку врачей будет идти и на трех фасадах города: Центральный телеграф (Тверская, дом 7), кинотеатр «Октябрь» (Новый Арбат, дом 24), «Дом книги» (Новый Арбат, дом 8).

Присоединиться к команде фотографов-волонтеров, узнать подробности проведения съемочного процесса можно, написав в директ организаторам - @molodezh_msk. Акция проводится при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Фотоволонтеры работают уже три недели. За это время к движению присоединились 36 добровольцев. Они работают в Центральном научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова и в ГКБ N 1 имени Н.И. Пирогова.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.