РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Марьинскую сельскую библиотеку планируют открыть в новом помещении в поселке Отрадное Красногорска в сентябре нынешнего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В мае 2020 года получены документы на новое помещение площадью 83,3 квадратных метра для Марьинской сельской библиотеки. Оно расположено по адресу: Красногорск, поселок Отрадное, улица Пятницкая, дом №16. В сентябре библиотека пригласит своих читателей в новое помещение», - говорится в сообщении.

В городском округе Красногорск работает 17 библиотек – филиалов муниципального учреждения культуры «Красногорская централизованная библиотечная система», из них Центральная библиотека, центральная детская библиотека, 10 сельских и 5 городских филиалов.