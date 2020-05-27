Сезон отпусков в этом году начинается в самоизоляции, а многие туристы вместо отмененных поездок получили ваучеры или сертификаты. При этом в Ростуризме заявляют, что предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире пока нет, а премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от заграничных поездок в этом сезоне. Обозреватель РИАМО пообщалась с представителями отрасли и юристами и узнала, на что стоит рассчитывать российским туристам.

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Депозиты вместо денег за туры

В группах социальных сетей крупных турагентств вот уже несколько месяцев идут ожесточенные споры – туристам не хотят возвращать деньги за отмененные туры. В ситуации пандемии турагентства действуют на свое усмотрение – кто-то предлагает депозит вместо путевки, где-то обещают вернуть полную стоимость или заменить тур на аналогичные даты следующего года.

Туристы Coral Travel возмущены тем, что их деньги зависли на депозите, пользоваться которым они не хотят. По словам Елены, которая должна была полететь в Турцию 20 марта, ей предложили перебронировать тур на другие даты до конца 2021 года, а вернуть около 150 тысяч за тур она не до сих пор не смогла.

Как отмечают другие участники дискуссии на странице турагентства «ВКонтакте», в ситуации пандемии для многих стал актуален именно возврат денежных средств, а из-за опасения второй волны коронавируса туристы просто боятся перебронировать туры.

По словам Рины, которая бронировала тур в Coral Travel в ОАЭ на март 2020 года, возвращать деньги им никто не собирается. «Туристы получают от турагентств лишь отписки и предложение о перебронировании до конца 2021 года, а они хотят вернуть деньги», - отмечает девушка.

При этом на сайте агентства Coral Travel, ссылаясь на рекомендации Ростуризма, путешественникам советуют переносить сроки поездки, а не пытаться вернуть деньги, объясняя это тем, что денежные средства возвращает туроператор, который перед этим связывается с зарубежными партнерами, в то время как турагентства не обязаны делать возврат из собственных средств.

В другом крупном турагентстве Tez Tour предлагают перенести поездки в Болгарию, Италию, Турцию, Кипр, Испанию и другие страны с июня 2020 года с сохранением стоимости на осень 2020 года или на идентичные даты 2021 года. При этом представители компании обещают туристам, что при желании они могут вернуть сумму в полном объеме, если тур попадает в категорию «вынужденный возврат».

Еще один популярный у российских туристов туроператор «Библио Глобус» аннулирует туры без штрафа и обещает в скором времени вернуть деньги всем туристам. Правда, тем, кто беспокоится за возврат денег, стоит иметь в виду, что на это установлен срок до 60 дней с момента окончания самоизоляции в Москве.

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Кому выгодно соглашаться на депозит

По словам основателя турагентства Darshan Travel Полины Гербер, ситуация, когда вместо денег авиакомпании возвращают ваучеры, вполне адекватная. Для авиаперевозчиков это шанс минимизировать финансовые потери, которых сейчас и так немало, а для пассажиров – зафиксировать цену на билет и полететь позже без переплаты.

«Требовать возврата денег стоит только в том случае, если данная сумма является жизненно необходимой. В ином случае разумнее всего подождать и воспользоваться преимуществами зафиксированной стоимости поездки», - считает представитель туриндустрии.

С юридической стороны возврат денег за тур предусмотрен Законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», новая статья 11.8 которого закрепляет право на получение компенсации за путевки за счет средств фонда персональной ответственности туроператора.

Возможно, скоро ситуация изменится и ваучеры будут либо закреплены законодательно, либо их никто предлагать не будет. 21 мая Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии, согласно которым туристам будет предложено заключить допсоглашения к существующим договорам. Основное новшество законопроекта в том, что туроператоры больше не смогут предоставлять ваучеры вместо денег за отмененный тур.

Как разъясняет Ассоциация туроператоров России (АТОР), в законопроекте появились изменения к закону от 1 апреля 2020 года 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», принятому Госдумой 31 марта 2020 года. Проект вносит новую статью 19.4, которая дает правительству право устанавливать на 2020 и 2021 годы особенные условия: возврат заказчикам денежных средств на отмену или перенос бронирования места в гостинице, изменение или расторжение договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года, которое предусматривает возврат денежных средств или предоставление в иные сроки равнозначного туристского продукта.

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Сертификаты и ваучеры от авиакомпаний

Вернуть деньги за отмененные рейсы у авиакомпаний тоже непросто. И если на первом этапе даже лоукостеры, например, авиакомпания «Победа», осуществляли полный возврат денежных средств, то теперь на ваучеры перешел даже «Аэрофлот».

На первом этапе карантина из-за скачков курсов валют российским туристам удалось еще и заработать на возвратах.

По словам Светланы, которая в марте должна была лететь на Бали, билеты на двоих Qatar Airways стоили 59 000 рублей туда и обратно, авиакомпания вернула ей на 10% больше – 65 000 рублей.

Сертификаты вместо денег на билеты, которые дают возможность пассажирам поменять даты вылета без штрафных санкций, одними из первых в России стали предлагать «Уральские авиалинии». По словам Марии, которая должна была лететь в апреле из Будапешта в Москву, «Уральские авиалинии» предложили оформить сертификат, который можно потратить на новые билеты или оплатить им услуги авиакомпании. Плюс сертификата в том, что срок его использования – три года.

Авиакомпания S7 также предлагает всем пассажирам, независимо от тарифного плана, в случае отмены рейса оформить сертификат. Его номинал будет равен стоимости билетов со всеми сборами и таксами плюс 10%. Данный сертификат может быть реализован в течение года и использован для оплаты авиабилетов как на владельца сертификата, так и другого пассажира. Кроме того, если цена нового билета будет ниже цены старого, то авиакомпания обещает сохранить разницу для дальнейшего использования.

Компания «Аэрофлот» до 8 апреля 2020 года осуществляла полный возврат денежных средств по билетам, аннулированным из-за коронавируса. Но многие туристы так и не получили своих денег. По словам Анны, которая в марте должна была лететь семьей из четырех человек в ОАЭ, «Аэрофлот» пообещал полный возврат денег в течение месяца, но ничего вернуть не удалось. При этом три билета было куплено за деньги, а один – за мили, которые тоже пока не восстановили.

По данным «Коммерсанта», 26 мая «Аэрофлот» начал оформлять электронные ваучеры за билеты, которые не были использованы из-за пандемии. По условиям компании, номинал ваучера соответствует сумме оплаченного билета.

При этом дочка «Аэрофлота» «Победа» обещает вернуть деньги за отмененные рейсы на личный счет своих клиентов на сайте авиакомпании до июня 2021 года. Эти средства клиенты смогут потратить на любые рейсы «Победы», возобновленные после снятия введенных ограничений.

Европейские авиакомпании тоже стали предлагать своим туристам ваучеры за отмененные рейсы. Как рассказывает Ольга, которая должна была лететь в Париж в июне 2020 года, авиакомпания AirSerbia предлагает ваучер на собственные рейсы, но воспользоваться перелетом можно лишь до конца 2020 года.

По словам юриста Европейской Юридической Службы Анастасии Черниковой, в настоящий момент закон на стороне пассажира. Так, Федеральные авиационные правила, утвержденные Приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82, и Воздушный кодекс Российской Федерации, обязывают авиакомпании за отмененные рейсы оформить полный возврат денежных средств пассажиру.

«Ваучеры, сертификаты и иные способы в настоящее время законодательством РФ не предусмотрены. Что касается зарубежных авиакомпаний, необходимо в каждом отдельном случае обращать внимание на законодательство страны перевозчика, а также на внутренние правила компании», - отмечает юрист.

Уже более месяца назад Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) признала депозитные ваучеры вместо возврата денег законной формой в отношениях покупателя авиабилета и авиакомпании. Ассоциация призывает регуляторов всех стран разрешить законный оборот депозитных ваучеров авиакомпаний во избежание краха отрасли.

«Ряд стран уже внесли поправки в свои законы и таким образом легализовали «ваучерную систему». Россия пока что не входит в число таких стран, но, вероятнее всего, данная позиция государства носит лишь временный характер», - отмечает юрист.

Именно по этой причине тем, кто хочет вернуть деньги за авиабилеты, стоит активнее обращаться с жалобами в авиакомпанию.

По словам представителя Юридической службы «Единый центр защиты» Дмитрия Першина, даже если гражданин выберет возврат денежных средств, то он должен учитывать то, что из-за экономического состояния авиакомпаний без суда вряд ли вернут деньги. Судебное разбирательство также не будет быстрым, что обусловлено высокой загруженностью судов в связи с пандемией, добавляет юрист.

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Почему ваучеров не нужно бояться

Юристы признают, что, если турист начнет судиться с авиакомпанией, то с наибольшей вероятностью суд будет на стороне пассажира: авиакомпанию обяжут возместить стоимость нереализованного билета в полном объеме вне зависимости от тарифа плюс присудят выплатить компенсацию за моральный вред, неустойку и потребительский штраф.

Однако радужный исход событий могут омрачить внесенные поправки в законодательство РФ, ожидаемые авиакомпаниями, отмечает Анастасия Черникова.

Кроме того, сейчас сложно сказать, по какому пути пойдет судебная практика, как будут учитываться форс-мажорные обстоятельства, в которые попали авиакомпании. Исходя из этого, пассажир рискует потратить время и усилия напрасно.

О том, что ваучеры не так страшны, как кажутся, говорит юрист Дмитрий Першин. По его словам, соглашаясь на ваучер, рассчитанный на конкретные даты поездки в этом году, туристам стоит опасаться того, что открытие границ может так и не произойти. Но получение ваучера не отменяет возможности возврата средств. «То есть, взяли ваучер, передумали или границы не открыли, начинаем возвращать деньги», – поясняет юрист.

Кроме того, тур по ваучеру может помочь сэкономить. Во-первых, дает возможность отправиться в поездку по старой стоимости, независимо от изменения цен. Во-вторых, он гарантирует туристу сам факт выезда за границу, добавил эксперт.