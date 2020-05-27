РИАМО - 27 мая. Эксперты Росконтроля провели исследование яблок сорта «Ред делишес» и выявили в какой сети магазинов они самые качественные, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследователи проверили яблоки в самых популярных торговых сетях. Их цена составляла от 100 до 150 рублей за килограмм.

«Как уточнили специалисты, рекордное количество яблок высшего сорта — 95% — было куплено в «Перекрестке», - отмечается в материале.

В других торговых сетях исследователи рекомендовали внимательнее выбирать яблоки.

Подгнившие яблоки выявили в «Пятерочке», «Верном» и «Ашане», однако количество свинца, ртути, мышьяка и кадмия в этих фруктах было очень маленьким, поэтому они безопасны.

Наибольшее число яблок, которые содержат нитраты, обнаружено «Пятерочке», а меньше всего нитратов в яблоках из Metro.

Подробнее с исследованием Росконтроля можно ознакомиться по ссылке.