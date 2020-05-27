РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Строители приступили к возведению 1 и 2 этажей новой школы на Бородинском бульваре в подмосковном Подольске, полностью сдать объект планируется в 2021 году, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

В микрорайоне Кутузово Подольска в настоящее время возводится новая школа на Бородинском бульваре, 9. Она будет рассчитана на 1100 мест и будет завершена в 1 квартале 2021 года. Генподрядчиком является компания ООО «Стройарсенал».

«На сегодняшний день на данном объекте производятся работы по строительству 1 и 2 этажей. Ранее было завершено строительство подвальных помещений, гидроизоляции, а также на 65% завершены работы по наружным инженерным сетям. В ближайшее время строители будут приступать к благоустройству территории и к концу года мы получим практически готовый объект. Отмечу, что ранее в связи с пандемией работы были приостановлены почти на 2 месяца, в связи с этим имеется незначительное отставание от графика, но благодаря старанию генподрядчика это устраняется», - сказал Гапонов.

Образовательное учреждение будет стандартным, современным и функциональным. На месте строительства задействовано около 80 человек и 4 единицы техники.

«Жители близлежащих домов призываются к терпимости и пониманию, так как это социально значимый объект и его ждут свыше 1 тысячи человек», - добавил Гапонов.