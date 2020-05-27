РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. Расписание некоторых электричек Ярославского направления МЖД изменится в июне-июле в связи с развитием железнодорожной инфраструктуры ряда станций, в том числе станции Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

С 1 июня по 18 июля изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления в связи с продолжающимися работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, проводимыми в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».

«Так, железнодорожники запустили движение по двум новым путепроводам над путями ответвления Мытищи – Болшево, по которым теперь проходит четвертый главный путь в сторону Пушкино. Теперь строители могут продолжить строительство третьего главного пути в Подлипки, который пройдет под новым путепроводом. До конца года предстоит завершить переустройство северной горловины станции Мытищи и строительство третьего главного пути до Подлипок. Развязка в двух уровнях позволит избежать перекрестного движения и развести поезда разных направлений», - говорится в сообщении.

Таким образом, с учетом всех проделанных работ у железнодорожников появится возможность увеличить количество электропоездов в часы «пик» до станции Пушкино.

«Одновременно на участке Хотьково – Бужаниново пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Обращаем внимание пассажиров, что с 1 июня по 18 июля из расписания выведут несколько электропоездов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Пушкино, Софрино, Сергиев Посад и Александров. У ряда пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте», - отмечается в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».