РИАМО - 27 мая. Одними из самых высокооплачиваемых вакансий на столичном рынке труда на данный момент являются начальник группы проектирования объектов железнодорожной инфраструктуры и территориальный менеджер для управления продажами, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«Например, требуется начальник группы в компанию, занимающуюся проектированием объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Заработная плата на этой позиции составляет более 250 тысяч рублей. <...> Для одного из сотовых операторов требуется территориальный менеджер для управления продажами - заработная плата в размере 180 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, востребованность высокооплачиваемых специалистов связана с тем, что в кризис некоторые компании стремятся заполучить конкурентных ведущих сотрудников на выгодных условиях.

Всего в настоящее время в банке вакансий столичного центра занятости населения «Моя работа» насчитывается около 40 тысяч предложений для трудоустройства. Центр ежедневно взаимодействует с работодателями и обновляет банк, поэтому все предложенные соискателям вакансии актуальны.

«Средняя заработная плата на этих позициях составляет от 35 до 55 тысяч рублей в зависимости от графика работы», - заключил собеседник агентства.