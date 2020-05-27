РИАМО - 27 мая. Депутаты Мосгордумы в среду в ходе онлайн-заседания одобрили в трех чтениях законопроект, который продлевает срок подачи сведений о доходах и расходах до 1 августа 2020 года для лиц, замещающих муниципальные должности и должности главы администрации внутригородского муниципального образования, передает корреспондент РИАМО.

«Указом президента РФ 17 апреля 2020 года номер 272 о предоставлении сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года срок предоставления сведения о доходах, расходах за истекший период продлен до 1 августа 2020 года включительно. Согласно пункту 3 названого указа органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны им руководствоваться при продлении срока предоставления сведений о доходах», - сказал председатель ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» Владимир Дудочкин.

Он отметил, что согласно закону города Москвы о мерах по противодействию коррупции, соответствующие сведения должны были предоставляться лицами, замещающими муниципальные должности, должности главы администрации внутригородского муниципального образования, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

«В этой связи в исполнении требований указа президента Российской Федерации законопроектом предлагается продлить срок предоставления лицами, замещающим муниципальные должности в городе Москве, должность главы администрации внутригородского муниципального образования в городе Москве по контракту, сведений о доходах, расходах и об обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года до 1 августа 2020 года включительно», - добавил Дудочкин.

Депутаты Мосгордумы в трех чтениях приняли данный законопроект.