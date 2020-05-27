РИАМО - 27 мая. В подмосковной Лобне индекс самоизоляции в среду составил 2,8 балла, это лучший результат в Московском регионе, следует из данных «Яндекса».
По данным на 12 часов, на втором месте по значению индекса самоизоляции оказалось поселение Московский в ТиНАО со значение 2,7 балла, а на третьем – микрорайон Балашихи Железнодорожный (2,6 балла), хотя в Балашихе индекс составил 2,3 балла.
В Москве этот показатель составил 1,9 балла.
Индекс выше 2 баллов также зарегистрировали в Красногорске, Химках, Долгопрудном, Королеве, Ивантеевке, Люберцах, Раменском, Лыткарине, Щербике, Подольске, Воскресенске и столичном Зеленограде.
В Московском регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции по 31 мая, жители не должны выходить из дома без необходимости.
«Яндекс» фиксирует количество людей на улицах городов и оценивает его по шкале от нуля до пяти, где пять означает, что на улице почти никого нет, а значит коронавирусу сложнее распространяться.
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Текстовая трансляция
27 МАЯ
- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.
- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.
- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.
- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.
- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.
- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.
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