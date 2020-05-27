РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. Презентация новой книги «Мытищи – дачные. Леонидовка, о которой мы не знали» Сергея Ветлина состоялась в социальных сетях библиотек городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «БИЦ».

«В мае текущего года произошло знаковое событие для всех жителей городского округа Мытищи. Вышла новая книга по истории родного края «Мытищи – дачные. Леонидовка, о которой мы не знали», ее автор Сергей Ветлин - краевед, заведующий сектором краеведения Центральной библиотеки имени Дмитрия Кедрина. Приглашаем на онлайн презентацию новой книги в рамках цикла «Краеведческие чтения», - говорится в сообщении.

Это уже 4 книга Сергея Ветлина, посвященная родному городу, его истории и людям, свидетелям тех или иных исторических событий.