РИАМО - 27 мая. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в высшие учебные заведения с 20 июня по 17 августа, сообщает ТАСС.

«Решили <…> предоставить возможность всем абитуриентам, начиная с 20 июня, подавать заявления в вузы о поступлении <…>. Особенностью текущего года будет то, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление», — сказал Фальков в эфире Первого канала.

Старт сдачи ЕГЭ в России из-за пандемии коронавируса в этом году запланирован с 29 июня. При этом экзамены будут сдавать только те выпускники, которые хотят поступать в вузы в 2020 году.