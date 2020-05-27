РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В Люберцах выросли продажи страхового полиса, опции которого позволяют получить квалифицированную медицинскую помощь после укуса клеща, в целом по Подмосковью отмечен рост покупательского интереса вдвое по сравнению с апрелем, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Страховая программа позволяет получить амбулаторно-поликлиническую помощь, неотложную и экстренную госпитализацию в случае острого заболевания клещевым энцефалитом, а также реабилитационно-восстановительное лечение на общую сумму до 500 тысяч рублей. При этом клиент может обращаться за медицинской помощью неограниченное число раз, пока не исчерпает страховую сумму», - говорится в сообщении.

При оформлении страхового полиса необходимо указать полное имя и контактный телефон будущего владельца, возрастных ограничений нет. Полис активируется через семь календарных дней после его приобретения и действует в течение 12 месяцев. Стоимость договора страхования составляет 390 рублей, и действует он на всей территории России.

Также для удобства жителей Подмосковья почтальоны могут доставить страховку от клещей на дом. Его оплату можно произвести через мобильный почтово-кассовый терминал.

Для получения помощи необходимо позвонить в круглосуточный контакт-центр по номеру: 8(800)200-14-41, звонок бесплатный.