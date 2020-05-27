Некоторые пациенты с диагнозом COVID-2019 сейчас проходят лечение в домашних условиях. Заболевших осматривают врачи на дому, на КТ возят на скорой, а продукты и любые бытовые мелочи приходится заказывать в службах доставки. Кроме того, пациентов сопровождает постоянный стресс из-за серьезного диагноза и страха получить осложнения. Жительница Лобни Виктория рассказала РИАМО, как им с мужем удалось победить коронавирус и с какими проблемами они столкнулись в процессе лечения.

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Внезапное заражение

Во время эпидемии мы с семьей на месяц перебрались в деревню к родственникам, чтобы избежать заражения. Но вскоре нам с мужем понадобилось на несколько дней вернуться в Лобню по работе. Десятилетнюю дочь на всякий случай решили с собой не брать.

Я была уверена, что мы-то уж точно не заболеем коронавирусом, ведь соблюдаем все меры безопасности: носим маски и перчатки, постоянно моем руки, даже продукты заранее закупили в сельском магазине, чтобы не толпиться в «Пятерочке».

По профессии я косметолог, поэтому в нашем распоряжении оказались и различные антисептики, а еще медицинский спирт с водой для дезинфекции.

Ничего не предвещало беды, пока в один из дней мужу не пришлось внепланово сорваться в командировку в Рязань. По возвращении он неважно себя почувствовал – тем же вечером его температура подскочила до 38 градусов, а на следующий день начался слабый сухой кашель.

Поскольку больше никаких симптомов не было, нам и голову не пришло связать это с коронавирусом, в конце концов, сезонную простуду никто не отменял. Муж просто сбил жар подручными средствами и выпил сироп, но недомогание держалось несколько дней. Мы начали переживать, ведь вскоре предстояло вернуться за дочерью к пожилым родственникам. На всякий случай муж сделал в медцентре тест за 2 400 рублей, я же от него отказалась, потому что никаких признаков болезни не было. Когда спустя четыре дня пришел положительный результат, мы были неприятно удивлены.

У мужа как раз началась боль в груди, пропали обоняние и ощущение вкуса. Следом и я во время приготовления обеда поняла, что не чувствую запаха чеснока и специй. Увы, мы оба оказались больны коронавирусом.

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«Застывший» градусник и скорая-такси

Тем же вечером мы вызвали врача: ни о каких народных средствах или чудо-советах с YouTube не шло и речи, раз заразились – нужно нормально лечиться. После осмотра выяснилось, что у мужа состояние хуже, ему выписали сильные антибиотики, которые он принимал раз в день.

У разных людей коронавирус протекает с разными симптомами, но у нас держалась одна и та же температура: от 37,2 до 37,5. Градусник как будто замирал на этих отметках. Кашель у мужа прошел за три дня, но в конце первой недели нам стало не хватать воздуха. Мы открывали форточку и пытались дышать, иногда я садилась на пол. Ночью я просыпалась от жуткой боли, потому что ломило все мышцы и суставы. Из-за этого было сложнее с уборкой: мы все вымывали и дезинфицировали, но надолго сил просто не хватало.

Боль в груди у мужа не проходила, жар не спадал, а антибиотики подходили к концу. Из поликлиники приходили брать у нас повторные тесты на бесплатной основе, но состояние здоровья не проверяли. Поэтому мы решили еще раз самостоятельно вызвать врача. Доктор осмотрела нас и, выписав направление на КТ, лично вызвала скорую.

К слову, попасть в больницу на процедуру своим ходом нельзя – медики должны сами забирать болеющих, организовывая такое вот «такси», чтобы больные никого не заразили по пути.

В дороге мы столкнулись с проблемой: из-за того, что у мужа был подтвержден диагноз, а у меня нет, нас собирались везти в разные больницы, благо удалось уговорить медиков изменить решение.

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Продукты на дом и отказ от ТВ

В больнице оказалось, что у мужа на 10 % были поражены легкие, у меня же все было чисто. Ему назначили дополнительные лекарства, мне тоже прописали курс. Продолжали лечение мы на дому, тщательно соблюдения все предписания. Думаю, главное при заражении коронавирусом – вовремя сделать КТ и получить правильные рекомендации от врача.

На вторую неделю у нас начали подходить к концу продукты, но особых проблем не возникло: их нам приносили либо доставщики из онлайн-гипермаркетов, либо знакомые.

Некоторые не на шутку боялись заразиться: когда мы открывали дверь, приятели уже успевали оставить пакеты у порога и пробежать несколько лестничных пролетов.

И все же некоторые потом специально звонили и узнавали, каково это – переболеть коронавирусом, как от него лечиться и избежать заражения. Сначала мы переживали, что знакомые нас долго будут избегать, но потом поняли, что все стремятся узнать, как наше самочувствие, и даже позвать в гости после выздоровления.

Оставшиеся две недели болезни нас иногда посещали страх и паника, особенно при просмотре новостей по телевизору. Когда рассказывают про уровень смертности от болезни, которой ты заражен, непросто сохранять хладнокровие. Мы пришли к выводу, что лишний стресс в такой ситуации ни к чему, и просто переключали каналы со всякими ужасами. Вместо этого смотрели кино, ели вкусности и общались.

Чтобы отвлечься от недомоганий, я решила потратить время с пользой и заказала книги по медицине, начала изучать полезные свойства различных витаминов, что точно пригодится мне в работе. Постепенно наше состояние улучшалось, недомогания сходили на нет, неизменной была только небольшая температура.

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Выздоровление и курс на ЗОЖ

В целом болезнь продлилась месяц, сейчас мы практически выздоровели. Второй тест моего мужа оказался отрицательным, сейчас ждем результаты последнего из трех. Мои показатели уже тоже в норме.

Неприятно, что из-за агрессивного воздействия антибиотиков на организм у меня ухудшилось состояние кожи и волос. Сейчас мы активно пьем витамины и укрепляем иммунитет, из-за этого появляется больше энергии.

А еще стали больше задумываться о правильном образе жизни: стараемся есть полезные продукты и правильно их сочетать, заниматься спортом. Одним словом – привести организм в порядок после пережитого им потрясения.

Я не знаю, заболею ли снова, но паранойи и страха перед выходом на улицу и общением с людьми у меня нет. Переосмыслив произошедшее, я пришла к выводу, что даже в этом были свои плюсы. Я не только набралась новых знаний, но и отдохнула. Если на самоизоляции до болезни продолжала заниматься делами и делать что-то по дому, то теперь у меня просто не осталось выбора, кроме как взять перерыв.

Во время болезни у нас с мужем появилось дополнительное время друг на друга, а отношения стали крепче. И это при том, что некоторые, наоборот, ругаются и даже умудряются разводиться во время самоизоляции.

Если последний тест будет отрицательным, то примерно через неделю мы сможем вернуться к привычной жизни и поедем к дочке.