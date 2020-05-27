РИАМО – 27 мая. Минздрав подготовил изменения в Техрегалмент стран Таможенного союза, в котором говорится о необходимости замены в сигаретах обычной бумаги на самозатухающую, из-за чего цены на табачные изделия могут возрасти, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению специалистов, замена обычной бумаги на самозатухающую поможет спасти десятки тысяч жизней и предотвратить огромное число пожаров, возникающих от непотушенных сигарет.

«Технологически — это не самая сложная манипуляция для табачных производителей. Однако лоббисты отрасли считают, что подобные решения нанесут существенный удар по прибылям компаний-производителей. Последние захотят решить вопрос за счет потребителей, и это в итоге повлияет на стоимость пачки сигарет», — отмечается в материале.

Изменения внесут в четвертом квартале 2020 года, после чего требование вступит в силу по всему пространству Таможенного союза, в который входит пять государств.

За четыре года в России из-за неосторожности при курении произошло почти 80 тысяч пожаров, на которых погибло свыше 18 тысяч человек, а вред здоровью причинен 12 тысячам человек.