РИАМО - 27 мая. Требования по безопасности будут соблюдать в полном объеме на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ и в единый день голосования 13 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Когда президент сочтет нужным, тогда и назначит (общероссийское голосование по поправкам в Конституцию - ред.), а мы имеем право <...> подготовки к организации. <...> Мы жестко следуем требованиям Роспотребнадзора, чтобы быть в полной готовности к двум большим кампаниям, которые пройдут в этом году», — сказала Памфилова.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в докладе о подготовке к единому дню голосования подчеркнул, что в начале июня будет представлена модель, которой должны соответствовать все избирательные участки.

В модель включено наличие экранов защиты, термометров, масок и дезинфицирующих растворов. Средства на это из федерального бюджета должны поступить в ближайшее время, добавил он.

«Мы считаем, что вполне реально выполнить все задачи. Приблизительный объем финансирования на одного избирателя — около 80 рублей. <...> Каждый избиратель должен чувствовать заботу о себе. Мы должны сделать максимум возможного, чтобы защитить членов комиссий и избирателей», — подчеркнул Булаев.

Памфилова подчеркнула, что очень важно творчески и ответственно отнестись к подготовке, при этом все должно быть удобно и безопасно.

«Творчески подойдите к этим вопросам. <...> Комбинезонов (защитных - ред.) не будет, халаты или накидки из нетканого материала нужно только (для голосования - ред.) на дому. Тем более, вы (представители избирательных комиссий - ред.) в квартиры заходить не будете», — отметила Памфилова.