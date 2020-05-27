РИАМО - 27 мая. Жители Москвы чаще всего по ночам заказывают в «Яндекс.Лавке» пирожные, газировку, бананы, воду и чипсы, сообщил РИАМО представитель сервиса.

Кроме того, в топ-10 ночных заказов в Москве входят глазированные сырки, хлеб, котлеты, энергетики и огурцы.

«При этом днем предпочтение отдают базовым продуктам. В топ-10 самых популярных дневных заказов входит только одно пирожное. Остальные позиции занимают хлеб, яйца, молочные продукты и негазированная вода», - отметил собеседник агентства.

На прошлой неделе «Яндекс.Лавка» перешла на круглосуточный режим в Москве и Подмосковье. Сейчас ночная доставка доступна почти по всей Москве. В ее зоне проживают семь миллионов человек. Наиболее востребованные ночью товары собраны в специальном разделе «Бессоница», который появляется в приложении после полуночи.

Со среды «Яндекс.Лавка» запускает ночную доставку и в Санкт-Петербурге. Услуга доступна во всех зонах, где работает сервис. На этой территории проживают три миллиона человек.

«Яндекс.Лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома за 10-15 минут. Заказ можно сделать на eda.yandex и в приложениях «Яндекс», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» для iOS и Android. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. «Лавка» уже работает в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах Подмосковья и стремительно развивается и увеличивает зону покрытия.