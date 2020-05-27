РИАМО - 27 мая. Проект «Корзинка РИАМО» и сеть книжных магазинов «Читай-город» представляют новую серию совместного кулинарного марафона.

На этот раз читатели «Корзинки» могут научиться готовить яркие смузи под руководством блогера-кулинара Натальи Ермолаевой. Видео появится на сайте 29 мая.

Больше простых рецептов напитков для здоровья, бодрости и удовольствия можно найти в книге Натальи Ермолаевой.

Видео в рамках кулинарного марафона размещаются в разделе «Лайфхаки для хозяйки» на сайте «Корзинка РИАМО»: https://korzinka.riamo.ru/cooking/lifehacks/. До конца мая известные фуд-блогеры и авторы популярных книг по кулинарии будут делиться кулинарными лайфхаками и рецептами из своих книг.

Уже сейчас читатели могут посмотреть видеоурок по изготовлению сладкой галеты с фруктами, руководство по созданию healthy-версии батончика «Баунти», итальянского печенья бискотти и апельсиновых кексов.

Поделиться своими отзывами и впечатлениями от кулинарного марафона можно в соцсетях с хэштегами #корзинкариамо и #читайвкусно.