РИАМО - 27 мая. По ходатайству следователя по Наро-Фоминску суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть малолетнего сына, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что отец ребенка на почве личных неприязненных отношений нанес ему множественные удары руками в область головы и туловища. Вследствие этого у потерпевшего образовалась субдуральная гематома головы, от которой он скончался», – говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Московской области проделали большой объем работы, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к смерти ребенка.

Отец потерпевшего с самого начала оказывал активное противодействие следствию. Но, установив психологический контакт с матерью ребенка, которая была запугана супругом, следователи подтвердили версию о причастности мужчины к смерти ребенка.

По уголовному делу продолжается проведение следственных мероприятий, направленных на установление доказательств преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

23 мая 2020 в частном доме в Наро-Фоминском городском округе обнаружили тело полуторогодовалого мальчика. Ребенок находился в ванной с матерью, когда почувствовал себя плохо, упал и больше в сознание не приходил. Сообщалось, что за день до этого ребенок упал с лестницы. По данным эксперта, мальчик скончался от субдуральной гематомы головы.