РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Свыше 400 детских работ получил Красногорский филиал Музея Победы на конкурс к 75-й годовщина Великой Победы, говорится в сообщении информационного центра Музея.

Красногорский филиал Музея Победы подвел итоги всероссийского конкурса рисунков «Мир без войны». В творческом состязании участвовали дошкольники и младшеклассники из десятков регионов России. Музей предложил ребятам нарисовать мир, ради которого их прадедушки и прабабушки сражались на войне.

«430 прекрасных работ прислали нам юные художники со всех концов нашей страны. Выбрать победителей было нелегкой задачей, но все же некоторые работы сразу же привлекали внимание своей самобытностью, необычностью, импровизацией», - отметила заведующая Красногорским филиалом Маргарита Иващенко.

Гран-при конкурса был присужден 10-летней Анне Плужник из Гатчины и 6-летней Маргарите Кисилевой из Красногорска. Лидером народного голосования стала работа Никиты Столповских, этому 5-летнему уроженцу Липецкой области присужден «Приз зрительских симпатий».

«Всего же победителями, лауреатами и обладателями поощрительных призов стали более 50 участников. Среди самых маленьких призеров - 2-летняя Алиса Кобылкина из Архангельска. Всего же в списке награжденных 12 юных жителей Подмосковья, 9 - из Архангельской, 6 - из Орловской области. Много грамот будет также отправлено в Республику Карелия, Башкортостан, Липецкую и Ленинградскую области», - добавляется в материале.

Посмотреть работы юных художников можно на виртуальной выставке на странице музея в соцсети Facebook и на сайте музея http://mmna.ru/.

«О датах выставки в музее и награждении победителей будет объявлено дополнительно. Более подробная информация на сайте музея», - заключается в материале.