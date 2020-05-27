РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 мая. В 2022 году в поселке Монино городского округа Щелково планируется открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, по планам строительство объекта начнется в 2021 году, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

Комплекс стоимостью более 300 миллионов рублей и общей площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров будет включать в себя плавательный бассейн на шесть дорожек, раздевалки, сауны. Также в здании расположится зал для сухого плавания и тренажерный зал.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Монино – долгожданное для всех местных жителей сооружение, и сейчас подготовительные работы по его строительству сдвинулись с мертвой точки. В ближайшее время будет согласован проект здания, а после этого начнутся строительно-монтажные работы», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Как отметил исполняющей полномочия главы городского округа Щелково Андрей Булгаков, к концу июля будет готов проект комплекса с экспертизой, а до конца года пройдет торговая процедура на само строительство.