РИАМО - 27 мая. Чтобы системы теплоснабжения и водоснабжения Подмосковья работали исправно, часть необходимых ремонтных процедур проводится летом в период отключения в жилых домах горячей воды, сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, система горячего и холодного водоснабжения, а также отопления в Московской области создавалась в разные годы. В периоды всплеска строительства жилья, например, в послевоенное время или в 90-е годы уделялось недостаточное внимание соответствующей инфраструктуре.

«За последние годы мы очень много провели (работ - ред.) по модернизации, по новому строительству и котельных, и водозаборных узлов. <…> Но все это требует обслуживания», — сказал Хромушин журналистам.

Он отметил, что в настоящее время система ГВС, ХВС и отопления региона имеет протяженность свыше 50 тысяч километров.

«Есть процедуры, которые можно сделать только в том случае, когда в системе нет теплоносителя. Например, мы должны остановить котел, разобрать теплообменники, почистить их, собрать по новой, чтобы у людей осенью появилось тепло. <...> Очень важно домовые системы прочистить, промыть, чтобы не было проблем», — подчеркнул Хромушин.