РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. Молодежный центр СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» городского округа Мытищи 1 июня проведет развлекательные мастер-классы онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

Приближается долгожданное лето и вместе с ним праздник - День защиты детей. В этот день у школьников начинаются долгожданные летние каникулы. Специалисты СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» подготовили развлекательные мастер-классы для маленьких друзей и их родителей.

«1 июня ждем всех на нашем online-празднике. В 12:00 пройдет танцевальный мастер-класс в рамках проекта «Танцуем дома» (детская танцевальная связка, растяжка ног»), в 13:00 состоится мастер-класс по аквагриму для детей (пробуем рисовать мордашки), а в 13:30 специалист по работе с молодежью Анна Уфимцева прочитает стихотворение «1 июня», - говорится в сообщении.

Торжественные мероприятия 1 июня проходят более чем в 60 странах.

«Причем у праздника даже есть свой флаг - полотно зеленого цвета, на котором вокруг символа, обозначающего нашу планету, расположились пять разноцветных схематических человечков (красный, синий, черный, белый и желтый). Все вместе это символизирует единство и разнообразие людей, живущих на Земле», - отмечается в сообщении.