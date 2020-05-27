РИАМО - 27 мая. Жители городского округа Мытищи смогут проголосовать за одну из 12 инициатив в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования, в перечень проектов вошли предложения по обустройству семи площадок с уличными тренажерами, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В перечень проектов, заявленных на голосование, вошли предложения по обустройству семи площадок с уличными тренажерами в различных микрорайонах города: по улице 1-й Рупасовский переулок, дом 17», – говорится в сообщении.

Также среди проектов заявлено обустройство: улицы 2-ой Институтской напротив дома 18; улицы Летной, дом 14, корпус 1; улицы Терешковой, дом 16; улицы Веры Волошиной, дом 11 и у дома 27, а также в парке «Леонидовка» для жителей микрорайонов № 30, 36 и 37 городского округа Мытищи.

Еще одним проектом благоустройства является модернизация центральной детской площадки для жителей поселка Поведники в городском округе Мытищи. Предложено благоустроить две зоны для тренировки и выгула собак на улицах Фрунзе и Троицкая.

В рамках инициативного бюджетирования заявлены символичные проекты в год юбилея Победы в Великой Отечественной войне – издание книги «Дети войны. Дети беды» и книги о фронтовых зарисовках мытищинского художника, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Мытищ Владислава Антоновича Скока «Записки рядового Скока». На данные проекты выделят финансирование из депутатского фонда.

Предложения в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования размещены на портале «Добродел».

Голосование по проектам продлится до 31 мая. По его результатам набравшая наибольшее число голосов инициатива будет направлена на региональный конкурс.