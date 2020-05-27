РИАМО - 27 мая. Россияне теряют интерес к китайским товарам, из-за чего по итогам 2019 года число посылок с покупками из иностранных интернет-магазинов сократилось в стране на 7,1%, пишет в среду газета «Известия».

Ранее показатели активно росли. К примеру, в 2018 году число посылок составило 348 миллионов штук, что на 19,2% больше, чем в 2017 году.

«В прошлом году россияне в основном совершали покупки в Китае — на заказы из этой страны пришлось 59,7% от общего объема. На Италию пришлось 9,9%, Германию — 4,8%, Великобританию — 2,2%», — отмечается в материале.

По мнению экспертов, можно выделить несколько факторов, оказавших влияние на снижение интереса к покупкам.

Один из них технический: крупные зарубежные площадки стали консолидировать отправки от разных продавцов в одну посылку для экономии на логистике. Кроме того, повлияли новые правила импорта, введенные в России в прошлом году - снижение лимита беспошлинного ввоза с 1 тысячи евро до 500 евро в месяц.

В текущем году значительное влияние на падение спроса оказала пандемия коронавируса: люди боялись делать заказы в Китае, а сами китайские продавцы не могли осуществлять отправку из-за закрытия авиасообщения. Транспортные ограничения могут привести к тому, что количество посылок к концу года сократится на 40-50%.