РИАМО - 27 мая. В Московской области более 14 тысяч безработных получили дополнительные ежемесячные пособия в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Дополнительные ежемесячные выплаты к пособию по безработице в апреле-июне 2020 года в размере 3000 рублей на ребенка семьям, в которых родители являются безработными, получили 14 057 человек», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Пособие по безработице увеличивается на 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, если один из родителей оказался без работы с 1 марта 2020 года и обратился в службу занятости с 1 апреля до 30 июня 2020 года.

Заявление о статусе безработного можно подать на портале «Работа в России» trudvsem.ru.