РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» не будет брать пени с должников во время пандемии коронавируса, при этом напомнил о своевременной оплате услуг по вывозу мусора, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Региональный оператор понимает, как необходимо в период пандемии обеспечивать бесперебойный и качественный вывоз отходов, напрямую связанный с развитием санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. В свою очередь, важна регулярная и своевременная оплата жителями за предоставленную коммунальную услугу «Обращение с ТКО».

«В условиях пандемии коронавируса региональный оператор с пониманием относится к проблеме платежеспособности части населения и в данный период не будут начислять и взымать пени. При этом временный мораторий на пени не отменит обязанности оплаты самой услуги за вывоз ТКО. От сознательности каждого жителя и его финансовой дисциплины в это непростое время напрямую зависит чистота, порядок и благосостояние региона», - говорится в сообщении.

В условиях режима самоизоляции населения региональный оператор продолжает непрерывно оказывать коммунальную услугу «Обращение с ТКО». Работы проводит с учетом значительно возросших нагрузок. В частности, увеличился объем образования ТКО, потребовались дополнительная дезинфекция оборудования, контейнерного парка и мусоровывозящей техники, ежедневный контроль состояния здоровья сотрудников.

Всем работникам предприятия выдают одноразовые маски, перчатки, антисептики и другие средства индивидуальной защиты. С учетом роста объемов образования ТКО для решения проблем перенакопления регоператор привлекает дополнительную спецтехнику, в оперативном режиме корректирует маршруты и графики вывоза отходов.

Регоператор напомнил о необходимости своевременной оплаты коммунальной услуги «Обращение с ТКО» во избежание финансовых разрывов в платежах и накопления задолженностей. Пока некоторые физические и юридические лица периодически игнорируют обязанности своевременной оплаты коммунальных услуг. Причем дело в ряде случаев может закончиться судом, в результате чего придется также оплачивать и судебные расходы.

Оплата коммунальных услуг за вывоз ТКО производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Осуществить платеж можно на сайте регионального оператора ООО «МСК-НТ» в разделе «Оплатить ТКО». Определить сумму начисления можно, исходя из зарегистрированной площади домовладения.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

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