РИАМО - 27 мая. Областной фестиваль технического творчества учащихся – Технологический парк образовательных и развивающих технологий «Технопорт-2020» начал свою работу в рамках проекта «Наука в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Фестиваль продлится до 1 июня и впервые проходит онлайн. Он позволит создать единую образовательную среду для обучения, общения, обмена опытом между школьниками и педагогами, организациями дополнительного образования, ведущими технологическими компаниями, детскими технопарками и специалистами реального сектора экономики.

«Это отличный способ для наших талантливых ребят заявить о себе и показать свои достижения. Программа фестиваля насыщенная. Например, всех гостей виртуального фестиваля ждет выставка изобретений школьников – на онлайн-площадке будет продемонстрировано 140 лучших работ», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что все посетители смогут получить навыки работы с современными обучающими конструкторами, освоить новые методы использования современных технологий, не выходя из дома

По словам министра, в рамках мероприятия пройдут онлайн-конференции, где эксперты в увлекательной форме расскажут о развитии технологий будущего и поделятся своим опытом с юными моделистами, инженерами и исследователями, проведут мастер-классы и занятия для тех, кто только еще задумывается о своем интересе к техническому творчеству или делает в нем первые шаги.

Чтобы стать участником фестиваля и проголосовать за понравившуюся работу можно по ссылке.