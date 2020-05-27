РИАМО - 27 мая. Областной фестиваль технического творчества учащихся – Технологический парк образовательных и развивающих технологий «Технопорт-2020» начал свою работу в рамках проекта «Наука в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
Фестиваль продлится до 1 июня и впервые проходит онлайн. Он позволит создать единую образовательную среду для обучения, общения, обмена опытом между школьниками и педагогами, организациями дополнительного образования, ведущими технологическими компаниями, детскими технопарками и специалистами реального сектора экономики.
Она подчеркнула, что все посетители смогут получить навыки работы с современными обучающими конструкторами, освоить новые методы использования современных технологий, не выходя из дома
По словам министра, в рамках мероприятия пройдут онлайн-конференции, где эксперты в увлекательной форме расскажут о развитии технологий будущего и поделятся своим опытом с юными моделистами, инженерами и исследователями, проведут мастер-классы и занятия для тех, кто только еще задумывается о своем интересе к техническому творчеству или делает в нем первые шаги.
Чтобы стать участником фестиваля и проголосовать за понравившуюся работу можно по ссылке.
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