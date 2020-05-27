РИАМО - 27 мая. В столице арестовали подозреваемую в укрывательстве мужчины, убившего гражданку Кубы, в отношении нарушительницы завели уголовное дело и заключили ее под стражу до 24 июля текущего года, сообщается на официальном сайте Дорогомиловского районного суда Москвы.

«Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля <…> в отношении <…> Гривковой А.Д., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного подпунктами «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ, а также в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 127, 316 УК РФ», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого в убийстве гражданки Кубы (часть 1 статьи 105 УК РФ), в незаконном лишении свободы (пункт «В» части 2 статьи 127 УК РФ), в вымогательстве (пункты «а,в» части 2 статьи 163 УК РФ) суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 24 мая в мусорном контейнере вблизи жилого дома по улице Кастанаевской в Москве найдено тело гражданки Республики Куба 1997 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения. Ранее в правоохранительные органы обратилась знакомая девушки. Она пояснила, что с телефонного номера потерпевшей ей пришли сообщения с требованиями выкупа.