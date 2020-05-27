РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. На Путилковском шоссе в микрорайоне Путилково Красногорска приступили к работам по расширению проезжей части, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках реконструкции Путилковского шоссе в горокруге Красногорск строители приступили к работам по расширению проезжей части. Реализация проекта позволит существенно сократить пробки на данном транспортном узле и значительно улучшить транспортную доступность района», - говорится в сообщении.

В настоящий момент на участке ведется устройство дорожной одежды по основному ходу дороги, параллельно продолжается переустройство инженерных коммуникаций - ведется перекладка сетей связи, кабельных линий электропередачи, устройство ливневой канализации.

«В ходе работ участок Путилковского шоссе протяженностью 1,6 километра будет расширен с двух до четырех полос. Расчетная скорость движения по автодороге после реконструкции составит 80 километров в час с перспективной пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки. Также здесь построят тротуары, новые светофоры и наружное освещение. Окончание основных работ запланировано на четвертый квартал 2020 года», - заключается в материале.