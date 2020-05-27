РИАМО - 27 мая. Тридцать цифровых участков планируют открыть в Москве в единый день голосования для граждан из других регионов, сообщил на заседании в среду член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Антон Лопатин.

В единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав регионов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. Предполагается, что единый день голосования в этом году проведут 13 сентября.

«Предлагается утвердить перечень 30 цифровых избирательных участков, которые предлагается определить в Москве», - сказал Лопатин.

Он отметил, что все участки будут обеспечены необходимыми средствами защиты от коронавируса.

Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что ранее планировалось открыть больше цифровых участков, однако сложившаяся ситуация не позволяет этого сделать. Поэтому в текущем году будут использоваться прошлогодние наработки.

8 сентября 2019 года впервые в истории российских выборов на цифровых избирательных участках в Москве организовали голосование жителей 20 субъектов РФ. Всего на 30 цифровых участках в списки для голосования включили 2,6 тысячи избирателей.