РИАМО - 27 мая. На столичных дорогах утром в среду было на 80 тысяч машин больше, чем на прошлой неделе, при этом число поездок на такси выросло на восемь тысяч, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Данные представлены на 10:00 по московскому времени.

«Число поездок в столичной подземке выросло на 40 тысяч по сравнению с прошлой неделей. На 10% выросло число пассажиров на наземном транспорте Москвы, число пассажиров на пригородных электричках осталось без изменений», – говорится в сообщении

По данным «Яндекса» загруженность дорог утром в среду составила два балла, то есть снизилась на три балла по сравнению с прошлым годом.

В столице продолжаются проверки наличия цифровых пропусков на передвижение у пассажиров столичного метро, МЦД, наземного городского и пригородного железнодорожного транспорта. Сведения о нарушителях передаются в полицию.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.