РИАМО - 27 мая. В подмосковном Чехове задержали местную жительницу, которую подозревают в убийстве 46-летнего мужчины в ходе ссоры при распитии спиртного, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«26 мая 2020 года в квартире, расположенной в многоквартирном доме в Чехове, 29-летняя подозреваемая во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры нанесла сожителю своей матери колото-резаное ранение шеи осколком зеркала. В результате причиненных повреждений потерпевший скончался по дороге в больницу», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.