РИАМО - 27 мая. Со среды жители Москвы могут пройти ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу по предварительной записи, которая открыта на две недели вперед, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для этого на базе 30 поликлиник открыты точки забора крови. Ежедневно поликлиники могут забирать до 5 тысяч проб.

«С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулинов М и G», - сказала Ракова.

За две недели в Москве отработали организационную схему, логистику доставки, а также обучили врачей.

Благодаря результатам этого исследования, становится понятно - переболел ли человек коронавирусом, начал ли формироваться у него иммунитет, болеет ли он сейчас, возможно, в бессимптомной форме или он пока не встречался с вирусом.

Из-за введения предварительной записи в больницах не скапливаются очереди. На входе в здание у всех измеряют температуру тела, выдают бахилы и маски. Пациенты с симптомами ОРВИ будут направляться на обследование. Кроме того, перед кабинетами установлены стойки, на которых администраторы печатают направления – это сокращает время ожидания внутри кабинета.

Никакой специальной подготовки к обследованию не нужно. С собой нужно только взять полис ОМС и паспорт.

Свои результаты по готовности можно увидеть в электронной медицинской карте (ЭМК) в течение трех дней с момента сдачи анализа. Пациенты получат подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше.

Пункты забора крови для анализа крови на антитела к коронавирусу работают каждый день с 08:00 до 20:00. Полный перечень поликлиник с адресами будет доступен на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test.

На тестирование можно записаться на портале mos.ru. Для этого нужно авторизоваться или зарегистрироваться, выбрать в разделе «Услуги» «Каталог услуг», затем раздел «Здоровье», а в нем «Запись на прием к врачу». В списке специализаций найдите вкладку «Кровь (антитела covid-19)», а затем выберите удобную дату и время.

Если есть московский полис ОМС, но нет прикрепления к городской поликлинике, то можно позвонить в пункт сдачи крови согласно округу проживания и записаться через администратора.

В настоящий момент в Москве провели больше двух миллионов ПЦР-тестов.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

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- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

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