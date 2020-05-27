РИАМО - 27 мая. Основной период отключения горячей воды на территории Подмосковья начнется с конца июня, в этом году сроки отключения значительно сократили, сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Основное отключение горячей воды планируем начать все-таки с конца июня. По целому ряду населенных пунктов, по крупным городам это будет всего 10 дней. <...> У нас 18 территорий, где мы обеспечим десятидневное отключение», — сказал Хромушин журналистам.

Он также добавил, что на всех остальных территориях сроки отключения горячей воды составят от 14 до 20 дней, хотя норматив предусматривает полный месяц отключения.

Узнать конкретные сроки отключения горячей воды и проконтролировать возобновление ее подачи жители Подмосковья смогут на интерактивной карте на сайте министерства энергетики Московской области. Если сроки нарушат, жители смогут отправить электронную заявку, которая будет учтена.

«Каждый житель на интерактивной карте по своему адресу может найти свой дом, нажать кнопочку и посмотреть, какой график отключения горячей воды в этом конкретном доме», — подчеркнул зампред.

По его словам, принцип работы такой интерактивной карты был отработан при включении в регионе системы отопления. Ресурс оказался очень востребованным.

«Мы получили 25 тысяч посещений на этот ресурс буквально за несколько дней его работы. И, конечно, этот опыт мы транслируем для того, чтобы контролировать процесс отключения горячей воды», — резюмировал Хромушин.