РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. В городском округе Мытищи на месте сквера по Новомытищинскому проспекту не будет торгового центра, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

«На месте благоустроенного сквера на Новомытищинском проспекте, который мы вместе с жителями открывали в 2017 году, не будет торгового центра. Такое решение после моего обращения и жалоб жителей было принято главой округа Мытищи Виктором Азаровым», - написал Чаплин.

Он поблагодарил главу за принятое решение.