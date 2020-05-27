РИАМО - 27 мая. В Москве были взяты пробы воды на наличие коронавируса, по итогу Covid-19 в воде не был обнаружен, сообщила в среду руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

«Мы усилили контроль качества воды по 46 показателям на станциях Мосводоканала. Мы за это время провели около 3 тысяч исследований по микробиологическим, противоэпидемиологическим показателям, санитарно-химическим. За этот период времени мы отбирали пробу воды на содержание коронавируса как в водопроводной, так и в сточной», - сказала Андреева в ходе онлайн-заседания Мосгордумы.

Главный врач столицы добавила, что провели более 35 проб, и ни в одной из проб коронавирус обнаружен в воде не был.

Она отметила, что усиленный контроль за качеством воды в Москве продолжается.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.