РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. Забор в зоне отдыха «Дубрава» в городском округе Мытищи уберут после окончания судебных разбирательств, сообщил глава округа Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

В социальных сетях появилась информация с призывом вернуть жителям ЖК «Пироговская Ривьера», поселка Пироговский и деревни Пирогово бесплатный доступ к береговой полосе Пироговского водохранилища.

«Речь идет о территории в зоне отдыха «Дубрава». Сейчас там железный забор. Доступ закрыт. Поэтому много обращений от жителей. Поясню, чтобы не было домыслов. В настоящее время земля в ведении Комитета лесного фонда МО. Спорят два хозяйствующих субъекта: ООО «Дубрава» и ООО «Клевер», - написал Азаров.

Он добавил, что ООО «Дубрава» получило лицензию на водопользование, а ООО «Клевер» взял в аренду несколько участков, граничащих с береговой линией и огородил их забором. По словам Азарова, на протяжении уже нескольких лет арендатор не платит арендную плату.

«На сегодняшний день ведется судебное разбирательство о взыскании задолженностей по арендной плате, по оплате пеней и о расторжении договоров аренды в Арбитражном суде Московской области. Как только суд вынесет решение забор будет снесен», - отметил Азаров.