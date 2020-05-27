РИАМО - 27 мая. В строящемся детском садике в поселке Красково Люберец проводятся фасадные работы, сообщил заместитель генерального директора строительной компании «Адарт» Константин Серветник.

Строительство осуществляется по адресу: поселок Красково, Егорьевское шоссе, дом 1. Площадь земельного участка ДОУ - 12 630 квадратных метров.

«Мы являемся подрядчиком по этому муниципальному строительному объекту. Строительство детсада мы начали в 2018 году, детсад рассчитан на 350 мест. Отставание по графику было из-за прекращения работ во время пандемии, но сейчас применяя все меры предосторожности возобновили работу. На данный момент пытаемся нагнать отставание в графике. Сейчас осталось доделать фасадные работы, отделочные работы уже выполнены», - сказал Константин.

По его словам, все строительные работы завершатся к середине июня, к сентябрю дети пойдут в детсад.